x

x

SARONNO – Rinviata per il maltempo l’attesa sfida di questo pomeriggio: per il turno infrasettimanale 15′ giornata del campionato di Promozione allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi dalle 14.30 si sarebbe dovuta giocare lo scontro d’alta classifica fra Fbc Saronno e Meda. Nel corso della mattinata i dirigenti del club saronnese, esaminata la situazione del campo di gioco, non innevato ma molto pesante, hanno contattato la federazione e la squadra ospite, concordando di rimandare la gara. La nuova data del match è ancora da definire.



Arbitro del match era stato designato Lorenzo Beretta di Bergamo ed assistenti Biagio De Angelis di Milano e Niccolò Cantile di Treviglio. Si sarebbe trattato di un ritorno allo stadio di Saronno dopo che i saronnesi hanno giocato in campo neutro le partite precedenti, per le cattive condizioni del campo, che sarebbe stato ora parzialmente risistemato.

Intanto la società saronnese è sul mercato per rinforzare la rosa: nei giorni scorsi il Fbc Saronno ha perso tre giocatori che in questi giorni hanno lasciato il gruppo: Ferrari, Nocciola e Legnani.

08122021