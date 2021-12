Calcio mercoledì, il programma: in campo Caronnese, Saronno, Universal, Uboldese, Ardor e Varesina

Calcio mercoledì, il programma: in campo Caronnese, Saronno, Universal, Uboldese, Ardor e...

SARONNO / VENEGONO SUPERIORE – Turno infrasettimanale, oggi 8 dicembre e neve permettendo, per i campionati dilettantistici; si gioca alle 14.30. Per la quindicesima giornata di serie D c’è il derby Varese-Caronnese, arbitro Fabrizio Arcidiacono di Acireale, assistenti Gianpiero Salvemini di Molfetta e Fabio Cantatore di Molfetta.

Nelle categorie inferiori, sempre 15′ giornata, in Eccellenza riflettori puntati sulla partita della formazione di Venegono Superiore: la Varesina calcio insegue la vetta e gioca in trasferta contro il Settimo Milanese. Arbitro Mattia Evangelista di Treviglio, assistenti Riccardo Bonicelli di Bergamo e Mohamed Chourga di Bergamo. In programma anche Ardor Lazzate-Vergiatese, arbitro Maichale Esposito di Bergamo con assistenti Andrea Colitti di Cinisello Balsamo e Federico Mucciante di Milano.

In Promozione, anche in questo caso si gioca la 15′ giornata (originariamente prevista per fine mese) con le sfide Aurora Cmc Uboldese-Castello Cantù con arbitro Lorenzo Travaini di Busto Arsizio; Fbc Saronno-Meda 1913 con arbitro Lorenzo Beretta di Bergamo ed assistenti Biagio De Angelis di Milano e Niccolò Cantile di Treviglio, e Besnatese-Universal Solaro con arbitro Giulio Luca Del Mul di Monza.

