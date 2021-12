x

x

VARESE – Niente da fare oggi per il derby della qundicesima giornata di serie D, Varese-Caronnese non si è giocata, il campo dello stadio di Masnago era ricoperto di neve. “La partita tra Città di Varese e Caronnese, in programma per la quindicesima giornata di campionato, è stata rinviata per neve. Dopo il sopralluogo effettuato sul campo del Franco Ossola, il direttore di gara e i due capitani hanno constatato il rinvio a data da destinarsi dell’incontro” confermano dalla Caronnese.

Questo il riepilogo dei rinvii e dei risultati delle gare odierna di serie D, girone A: Asti-Pont Donnaz, Borgosesia-Saluzzo, Chieri-Fossano, Varese-Caronnese, Gozzano-Derthona e Bra-Sanremese rinviate. Imperia-Casale sospesa per impraticabilità del campo, Ligorna-Vado 0-1, Novara-Lavagnese 1-0, Sestri Levante-Rg Ticino 3-5.

Classifica: Novara 32 punti, Chieri 27, Derthona 26, Varese e Ssnremese 25, Casale 24, Borgosesia 23, Gozzano, Pont Donnaz e Vado 21, Bra 20, Ligorna 18, Lavagnese, Sestri Levante e Rg Ticino 15, Asti 14, Caronnese 13, Imperia e Fossano 11, Saluzzo 10.

(foto: lo stadio di Varese innevato, per Varese e Caronnese impossibile giocare)

08122021