SARONNO – E’ stata la neve prevista per oggi la protagonista della giornata di ieri con le previsioni meteo e i preparativi dell’Amministrazione per gestirla al meglio.

L’assessore Ilaria Pagani risponde all’appello dei saronnesi per il 23enne che vive sotto i portici di via Genova ormai da diversi mesi.

Aveva nascosto 135 chilogrammi di marijuana e 42 chilogrammi di hashish tra la frutta e la verdura del suo camion, così è stato arrestato un camionista 57enne.

Eliminate per far posto alle auto le essenze piantumate dagli attivisti di Legambiente durante la giornata dell’albero.

Nel servizio dedicato ai banchi della società Nautilus a Report era presente come ospite l’avvocato saronnese Giuseppe D’Elia.

Focris, il centrodestra (Lega, FdI e FI) chiede un consiglio comunale aperto per far chiarezza sull’aumento delle rette.

Sono arrivate le luci sull’albero di Natale in piazza Libertà.

