x

x

SARONNO – Cade della bici e finisce all’ospedale: la disavventura sotto il nevischio per un pensionato saronnese di 76 anni. Già ieri il Comune aveva fatto gettare sabbia e sale lungo molte arterie cittadine, per evitare il rischio di “scivolate” legate all’atteso maltempo. In questo caso perl il ciclista ha perso l’equilibrio ed è caduto, l’incidente si è verificato in via Larga oggi alle 12.15. Sul posto per prestargli i primi soccorsi è stata una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina. L’uomo, le cui condizioni comunque non sono apparse preoccupanti, è stato quindi trasportato all’ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicato e per gli accertamenti del caso.

Sempre a Saronno alle 9.15 mentre nevicava, in via Torricelli una caduta accidentale da parte di una donna che era a piedi. La cittadina, di 81 anni, è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Uboldo ed è stata trasportata all’ospedale saronnese per essere medicata di non gravi contusioni.

08122021