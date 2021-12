x

x

SARONNO – I fiocchi bianchi che intorno a mezzogiorno cadevano sulla città degli amaretti non hanno fermato i fedeli e i volontari del Gruppo di Sant’Antonio che si sono ritrovati per la benedizione del presepe allestito accanto alla chiesetta di via D’Annunzio.

Come tradizione il presepe è stato realizzato a grandezza naturale con una Maria in dolce attesa che “sparirà” la notte di Natale lasciando posto a quella con Gesù Bambino. Grande cura per i particolari come notato da don Alberto Corti arrivati con il coro dopo la messa che ha notato “il nuovo vestito della Madonna che raccorta la ricercatezza del nostro presepe”.

Presenti alla cerimonia di benedizione oltre ai volontari del gruppo, il diacono Massimo Tallarini e i consiglieri comunali Mattia Cattaneo e Gianpietro Guaglianone.

La cerimonia è stata l’occasione per ricordare l’appuntamento di venerdì 10 dicembre alle 21 in Villa Gianetti con la presentazione del libro “I ball da stalla” realizzato dal Gruppo storico Sant’Antoni da Saronn.

Per chi si è perso la cerimonia di oggi c’è già un altro appuntamento: domenica 12 dicembre alle 14:30 il presepe sarà animato dal coro “L’incanto del Natale”.

________________________________________________________________________________________________

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn