SARONNO – “Arrivato” nei giorni scorsi, ieri sono state collocate anche le luci ed è stato acceso: il riferimento va all’albero di Natale, di circa sei metri, che l’Amministrazione civica ha fatto collocare, come da tradizione, nella centralissima piazza Libertà. Ed ora la “parola” passa ai saronnesi: come ogni anno sicuramente non mancherà il dibattito cittadino, sul fatto che l’allestito possa risultare gradito o meno ai cittadini. Che continuano a storcere il naso per la mancanza delle luminarie natalizie in centro città: dal Comune si era parlato di una loro collocazione fra l’8 ed il 10 dicembre quindi già molto avanti nel “calendario” verso le festività di fine anno. Ma a complicare tutto potrebbe ora mettersi anche il maltempo; non solo oggi ma anche venerdì è infatti prevista neve.

Il tutto anche in attesa del “verdetto” di Sluminacchio, ovvero il triste alberello di luci comparso un paio d’anni fa e “protagonista” di una goliardica pagina Facebook.

(foto: l’albero di Natale nella centralissima piazza Libertà è stato acceso ieri sera)

