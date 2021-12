x

UBOLDO – Sono entrati in casa di una famiglia abitante in via Manzoni ad Uboldo, e si sono chiusi nella camera da letto. Nell’abitazione, il fatto è successo nella serata di ieri attorno alle 20, c’erano i proprietari, una coppia di coniugi con figlio. Gli uboldesi hanno rischiato di trovarsi faccia a faccia con i malviventi, che si erano introdotti da una finestra e per non farsi sorprendere mentre rovistavano nella camera da letto, l’hanno chiusa dall’interno. Così quando i padroni di casa hanno cercato d’entrare nel locale, per capire cosa stesse accadendo, hanno trovato la porta “bloccata”. Nel frattempo i ladri, si pensa che ad agire siano state un paio di persone, se ne sono andati da dove erano arrivati, facendo perdere le tracce e portando via i gioielli di famiglia.

Il valore della refurtiva è da quantificare, sono stati avvisati i carabinieri e sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto.

