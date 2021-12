x

ROVELLASCA – “Andando per presepi”, questa l’iniziativa lanciata a Rovellasca, con un invito ai concittadini – ed ai visitatori provenienti dal circondario – di visitarli tutti, visto che in paese ce ne sono davvero parecchi. Certo ci sono quelli “ufficiali” realizati da Comune, al palazzo civico di piazza Vincenzi 1, e dall’oratorio di San Vittore in via Monte Grappa 1, oltre che alla chiesa di San Pietro e Paolo in via Grassi 3, alla chiesa dell’Immacolata di piazza Vincenzi ed alla biblioteca comunale di via De Amicis, oltre che alla chiesa di Santa Marta in piazza Martinetta. Ma pure quelli realizzati da privati: dalle famiglia Frizzarin in via Galvani 7, Banfi di via Piave 49, Mannino di via Como 63, Banfi di via Segantini 6, Carugo di via Pozzo 6, Ortelli di via Silone 1, Trionfo di via Monte Grappa 29, Caroni di via Monza 24, ed alla copperativa San Vittore di via Monte Grappa 37.

E’ stata predisposta anche una mappa dei presepi del paese. I presepi, sono in tutto 15, sono visitabili a partire da ieri e sino al 6 gennaio.

