Babbo natale express con la Cri di Lomazzo

LOMAZZO – “Per Babbo Natale, si sa, inizia un periodo di grande lavoro. Il 24 dicembre fai arrivare i tuoi regali con il nostro Babbo Natale Express! I nostri volontari, accompagneranno Babbo Natale nella consegna dei regali ai vostri figli. I Comuni su cui assicuriamo l’attività rientrano nel bacino della bassa comasca”. A lanciare l’inziativa è il gruppo di Lomazzo della Cri, la Croce rossa italiana.

Adesioni entro il 15 dicembre, unicamente compilando il modulo on-line disponibile su

https://www.crilomazzo.org/babbo-natale-express-2021/

“Attenzione: l’iniziativa sarà gestita e condotta in rispetto alle limitazioni e prescrizioni di Governo e della Regione Lombardia legate all’emergenza per il coronavirus – specificano dalla Cri – Per ulteriori informazioni, è possibile mandare una email a: [email protected]. Buon Natale, da tutti i volontari di Croce rossa di Lomazzo”.

(foto archivio: un Babbo Natale già al “lavoro” in vista delle festività di fine anno. Quello della Croce rossa lomazzese sta raccogliendo le prenotazioni per la sua visita in famiglia)

09122021