SARONNO – “Il Fbc Saronno ufficializza l’ingaggio del giocatore Davide Caruso in arrivo dalla Rhodense, Eccellenza. L’esperto giocatore arriva a rinforzare il reparto offensivo biancoceleste”. Così una nota della società biancoceleste impegnata nel campionato di Promozione, dove è seconda in classifica.

Dopo la partenza di Ferrari, Nocciola e Legnani, il direttore sportivo Simone Morandi si è infatti subito messo al lavoro per rimpolpare la rosa, cercando in questo caso un elemento di grande esperienza e con le qualità giuste per affiancare il duo offensivo costituito da Iacovelli e Milazzo.

Il Saronno è reduce dal rinvio per il maltempo della gara di mercoledì pomeriggio contro il Meda, torna in campo domenica alle 14.30 allo stadio comunale “Colombo Gianetti” per ospitare l’Olimpia.

Davide Caruso, classe 1982, è stato sinora un fedelissimo della Rhodense, nella quale milita da otto anni, fra i campionati di Eccellenza e Promozione, segnando complessivamente 126 gol in nove stagioni.

