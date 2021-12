[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CISLAGO – Centosessanta euro di multa al cislaghese che alla Massina teneva il cane di un’amica legato con una catena che ne impediva i movimenti.

E’ il risultato dell’operazione volta stamattina dalla polizia locale con le Guardie Eco-Zoofile di Varese (OIPA). I vigili hanno risposto alla segnalazione di una cittadina che ha spiegato di aver notato un cane sofferente verosimilmente perchè legato con una catena troppo corta.

La polizia locale ha effettuato un sopralluogo scoprendo che effettivamente l’animale non era libero di muoversi. Hanno anche accertato che a detenere il cane non era la proprietaria ma un conoscente a cui l’aveva affidato. Anzi è stato chiarito che la donna ignorava in che condizioni si trovasse l’animali.

Così l’uomo è stato sanzionato per il mancato rispetto nelle normativa regionale e comunale ai sensi del nuovo regolamento di polizia urbana. Per lui un verbale da 160 euro. E’ stata quindi chiamata la proprietaria che ha ripreso il proprio animale.

