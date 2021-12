x

SARONNO – “Non c’è una luce in tutta la città. È passato il Grinch oppure la grigia amministrazione di Airoldi?”

E’ l’ironica domanda con cui si apre il comunicato della segreteria della Lega di Saronno che torna ad accendere i riflettori sull’assenza di luminarie in città.

Hanno rovinato le feste ai commercianti. Nemmeno una iniziativa per attirare qualcuno nel centro cittadino per aiutare il commercio. Fortuna che a Lazzate e a Ceriano Laghetto i mercatini di Natale vengono sponsorizzati anche anche Saronno.

Città sconfinata, nel senso che per trovare qualcosa si deve uscire dal confine. Poche iniziative fatte dall’assessorato alla cultura. L’assessore al commercio non è pervenuto se non per raccontare che i 10 mila euro arrivati dalla Regione fossero da intestare al Comune. Amministrazione brava solo ad intestarsi i risultati ed i soldi che arrivano da altri. Le luci proiettate sulla Chiesa dell’anno passato era regalo della previdente amministrazione Fagioli.

Chi viene a Saronno, città tristissima, senza luci e senza iniziative che attirino qualcuno? È da ipocriti chiamare Saronno città luminosa, quando la verità è sotto gli occhi di tutti. Amministrazione litigiosa che crea danni alla città”