MISINTO – Grave incidente questo pomeriggio a Misinto: è arrivato anche l’elisoccorso da Milano. Il sinistro si è verificato oggi alle 15.15 e sul posto, in via Europa sono accorso l’ambulanza della Croce rossa, l’automedica proveniente da Como ed è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso che poi è planato in un terreno delle vicinanze, per garantire un soccorso medico specialistico al conducente di una automobile uscita di strada. Sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Seregno ed i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

L’incidente si è verificato vicino all’incrocio con via Misintesca, involontario protagonista il guidatore di una Mercedes che proveniente da Lazzate viaggiava in direzione del paese: è uscita di strada ed è finita contro il muretto di una abitazione privata.

Unico presente nel mezzo un uomo ultrasessantenne, che è apparso in condizioni gravi ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano.

(foto archivio: precedente incidente sempre in zona)

09122021