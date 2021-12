x

CASTIGLIONE OLONA – Il [MAP] Museo Arte Plastica di Castiglione Olona in via Roma 29, primo museo in Italia ad ospitare una collezione di opere d’arte realizzate con i polimeri da artisti di fama internazionale, partecipa anche quest’anno alla Giornata del Contemporaneo, promossa da Amaci-Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani, giunta alla sua 17a edizione.



Un “Man Ray a Castiglione Olona” è il titolo dell’iniziativa che l’assessorato comunale alla Cultura propone in occasione di questa giornata nazionale dedicata ai musei d’arte contemporanea che si terrà sabato 11 dicembre alle 15.



Primo di una serie di appuntamenti per conoscere ed apprezzare il lato più contemporaneo e vivace di Castiglione Olona, l’incontro sarà occasione per indagare ed approfondire la vita e le opere di Man Ray, il più poliedrico e “irregolare” artista del diciannovesimo secolo, testimone con la sua “boule sans neige” di quel cenacolo di artisti che diedero vita a Castiglione Olona negli anni ’70 al laboratorio artistico Polimero Arte.



Accompagnati da Valentina Gallo, storica dell’arte e specializzanda all’Università Statale di Milano in Beni storico artistici, sarà offerta ai presenti un’occasione per conoscere o riscoprire le opere di questo provocatorio e controverso artista, tra i maggiori esponenti delle avanguardie surrealiste e dadaiste del primo ‘900



La partecipazione all’incontro è gratuita con green pass e prenotazione obbligatori al numero di telefonico 0331858301, Ufficio cultura.

