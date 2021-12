x

SOLARO – Appuntamento di Natale al Villaggio Brollo organizzato da commercianti e artigiani, Amici della Chiesetta, Asd Le Groane e Olidance in collaborazione con il Comune di Solaro. L’evento si terrà sabato 11 dicembre dalle 14.30 alle 17 in piazza Grandi, nello spazio davanti al centro anziani Tre Quartieri. Babbo Natale ed i suoi elfi parteciperanno alla festa, con un lancio di palloncini, il concorso per bambini “Disegna il tuo Natale” e panettone e vin brulè per tutti e zucchero filato per i più piccoli.



Per l’occasione la chiesetta della Madonnina dei lavoratori sarà aperta per tutta la giornata.



Dice Christian Talpo, assessore al Villaggio Brollo: “Aspettiamo tutti grandi e piccini, per festeggiare insieme il Natale nel nostro Villaggio Brollo. Ringrazio le associazioni e le realtà locali che si sono rese disponibili per questo bel pomeriggio che trascorreremo tutti insieme. Il periodo natalizio a Solaro ed al Villaggio Brollo è sempre stato un momento ricco di eventi e manifestazioni, proprio quest’anno non poteva essere da meno”.

(foto archivio: casetta di Babbo Natale)

