SARONNO – Traffico bloccato questa sera nel cuore di Saronno per l’incidente avvenuto tra via San Giuseppe e via Pola dove un pedone è stato investito da una Lancia Y.

L’impatto tra l’utilitaria e la donna è avvenuto poco prima delle 18,30 nei pressi dell’intersezione tra via Pola e via San Giuseppe. Il conducente dell’auto si è subito fermato e, con passanti e commercianti accorsi in aiuto della ferita, ha messo in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e l’auto infermieristica. Presto il personale sanitario è stato raggiunto dal team dell’elisoccorso atterratto nel campo sportivo del centro Ronchi di via Don Volpi. A fornire assistenza sia al personale dell’elisoccorso sia per la viabilità una pattuglia della polizia locale del comando di Saronno.

I vigili hanno chiuso via San Giuseppe per permettere ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza. Mobiltata anche una squadra dei vigili del fuoco del comando cittadino.

(per le foto si ringraziano i nostri lettori)

