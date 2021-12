x

x

SARONNO – Tanti giovani ed una intensa attività per l’Unione sportiva Saronno rugby: anche per il club saronnese la stagione è ripartita in questi mesi e sono molti i ragazzi che si sono uniti al gruppo dei tesserati, con un vivaio sempre più importante.

“Siamo arrivati al quinto anno d’attività e siamo in una fase di crescita nella organizzazione e del numero di tesserati – ha riepilogato parlando ai microfoni di Radiorizzonti il presidente Raffaele Monteleone – Noi ci dedichiamo al mini rugby perché in zona, ricca di offerte sportive, mancava questa disciplina. Abbiamo colmato un vuoto pensando ai bambini. Siamo presenti nelle categorie Propaganda, under 7 a under 13. La prospettiva è quella di crescere ed aprire agli under 15 e poi accompagnare questi giovani nelle categorie maggiori”.

Il gruppo si è divertiti anche recentemente, partecipanto ad alcuni tornei, come a Gattico in provincia Novara, senza farsi fermare dalla nebbia.

I problemi? Risponde il presidente: “Le difficoltà maggiori sono quelle legati al campo da gioco. Siamo partiti dal campetto in sintetico della Repax, poi 2 anni siamo stati a Dal Pozzo, poi allo stadio di Saronno. Attualmente, a causa dei problemi del campo di gioco dello stadio ci siamo spostati al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, siamo ospiti del Fbc Saronno”. I tesserati sono attualmente 80, “tutti arrivati praticamente senza cercarli” ricorda il pres. Che rammenta anche la collaborazione con le scuole cittadine, per momenti di incontro con gli studenti per presentare il rugby. Con un invito, “quello di venirci a trovare il sabato mattina dalle 10 al Matteotti per provare a giocare. Noi garantiamo istruttori preparati, che sono anche degli educatori. E c’è pure una pedagogista a supportarli”.

09122021