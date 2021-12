x

x

SARONNO – [email protected] riassume gli eventi che l’Amministrazione ha organizzato per il Natale. Ecco la nota integrale.

Prenderanno il via sabato 11 dicembre, iniziando da via Amendola al Matteotti, gli eventi che l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno ha pensato per il Natale 2021. Un programma che si articolerà in 7 appuntamenti, toccando tutti i quartieri di Saronno, dedicati soprattutto alle famiglie e ai bambini e che toccherà tutti i quartieri della nostra città.

È la prima volta, nella storia di Saronno, che viene presentato un calendario nato con lo scopo di portare in tutti i quartieri dei momenti di aggregazione pubblici e gratuiti – pur nel rispetto delle normative vigenti – che possano aiutare a creare quel senso di comunità e appartenenza che riteniamo importante per la crescita sociale della nostra città. La stessa ragione che ci ha spinto a sostenere l’organizzazione degli incontri di confronto “Noi partecipiamo”, che si concluderanno non appena possibile (si spera a gennaio) nei quartieri Matteotti e Centro.

A questi eventi si aggiungeranno le installazioni artistiche costituite da 24 cubi luminosi “volanti”, raffiguranti il Coro degli Angeli e la Natività presenti nostro Santuario: un tocco culturale “saronnese” che porterà anche in questo caso in ogni quartiere le bellezze artistiche della nostra città e che resteranno sul territorio fino al termine delle feste.

Come evento clou di questo programma, l’Amministrazione ha previsto un momento di scambio di auguri, con cioccolata e panettone per tutti. L’appuntamento è il 18 dicembre alle ore 16.00 in piazza Libertà, dove i saronnesi verranno accolti dalla musica di Raffaele Kohler – il trombettista salito agli onori delle cronache nazionali per aver intrattenuto i milanesi suonando dalla finestra di casa sua durante il primo lockdown – e della sua swing band.

ll nostro augurio è che questi appuntamenti, il cui programma potete trovare sui manifesti affissi in città, sui canali di comunicazione del Comune o direttamente qui sotto, possano essere un buon momento per incontrarsi, dopo i tanti che il Covid ci ha negato, nella speranza di avere davanti a noi mesi più sereni di quelli che abbiamo attraversato negli ultimi anni.



MATTEOTTI

Sabato 11 dicembre ore 14.30

NATALEGGIAMO ON THE ROAD

SPETTACOLO PER BAMBINI

PARCO GIOCHI DI VIA AMENDOLA

in caso di maltempo: C.A.G Tam Tam via Avogadro 11



SANTUARIO

Sabato 11 dicembre ore 15.30

MUSICAL “UN NATALE GALATTICO”

SPETTACOLO PER BAMBINI

INGRESSO BIBLIOTECA

in caso di maltempo: Sala Nevera, cortile di Casa Morandi



PREALPI

Domenica 12 dicembre ore 14.30

L’INCANTO DEL NATALE

CANTI NATALIZI CORALI

CHIESA DI SANT’ANTONIO

in caso di maltempo: sala Oratorio Sacra Famiglia

CENTRO

Domenica 12 dicembre ore 15.30

INAUGURAZIONE MOSTRA E CONCERTO CONFERENZA

PIPELINK Cornamuse dal mondo

VILLA GIANETTI

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 19 dicembre

(giovedì | sabato | domenica | orari: 10.00/12.00 | 15.00/18.00)



CENTRO

Sabato 18 dicembre ore 16.00

RAFFAELE KOHLER SWING BAND

PIAZZA LIBERTÀ

alle 16.30 gli auguri dell’Amministrazione

con cioccolata calda e panettone per tutti!

in caso di maltempo l’evento si svolgerà in Corso Italia (galleria)



REGINA PACIS E CASSINA FERRARA

Domenica 19 dicembre

SEMBRA MA NON È

SPETTACOLO D’ILLUSIONISMO PER FAMIGLIE

14.30: PALAEXBO – VIA PIAVE 1

in caso di maltempo: l’evento si terrà all’interno del palazzetto

16.00: MERCATO VIA EINSTEIN

in caso di maltempo: Centro Sociale via Prampolini 2