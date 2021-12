x

GERENZANO – Domenica 12 dicembre Villaggio Amico prenderà parte all’evento Note di Natale, organizzato dalla Pro Loco di Gerenzano in collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano e con il patrocinio del Comune.

Vestiti da elfi, gli educatori della Residenza sanitaria assistenziale che si trova a Gerenzano saranno in piazza XXV Aprile, dalle 11 per donare ai bambini delle decorazioni natalizie molto speciali. I doni sono stati infatti realizzati a mano dagli ospiti della Rsa, del Centro diurno disabili e del Nucleo Alzheimer nel corso del laboratorio di arteterapia.

“Si tratta di un’attività creativa che è tra le più apprezzate nella nostra struttura; la partecipazione è sempre molto entusiasta e in questo caso, la possibilità di realizzare dei doni per i più piccoli in un periodo così magico, ha rappresentato una spinta motivazionale importante per i nostri ospiti”. – ha commentato Marina Indino, Direttore generale di Villaggio amico.

Per l’occasione sono state realizzate delle formine natalizie con la creta, poi dipinte a mano. La lavorazione della creta ha tantissimi benefici per corpo e mente: stimola la sfera cognitiva, quindi la memoria e l’attenzione, ma anche la sfera sensoriale e percettiva, vista e tatto, l’area motoria e quella della socializzazione, grazie alla possibilità di lavorare in gruppo. La creatività che si esprime durante il laboratorio supporta inoltre il processo del ricordo e questo fa del laboratorio di arte una vera e propria terapia non farmacologica.

