SARONNO – Anche la banda di Saronno è stata protagonista di uno degli eventi del calendario di appuntamenti della strenna di Natale organizzato da Cradi Ferrovie Nord.

L’iniziativa, iniziata sabato 4 dicembre, è l’occasione per vedere anche un treno storico ossia la locomotiva E 610 04 con due carrozze Az di prima classe.

Nell’appuntamento di mercoledì 8 dicembre giorno dell’Immacolata in piazza Cadorna era presente anche la banda di Saronno con i suoi componenti in versione natalizia con un cappellino di Natale. Una presenza che non è passata inosservata con molti viaggiatori che si sono fermati ad ascoltare e fotografare la banda saronnese sulla banchina.

