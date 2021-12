x

CASTIGLIONE OLONA – Verrà inaugurata domenica 12 dicembre alle 15.30 nelle sale espositive del Museo Branda Castiglioni “Sanctus es-Arte sacra”, mostra collettiva con opere di arte sacra organizzata da Artemilo 1941 association.

“Dodici opere d’arte antiche che ripercorrono i fasti e la maestria dei grandiosi maestri italiani dal 1400 al 1750 sulla tematica della natività, della famiglia e la nascita di Cristo. Opere cariche di patos, atmosfera e colori sfumati o cangianti che donano magia all’osservatore che si perde con il suo sguardo e la propria anima nel vortice delle emozioni legati al tema del sacro che lo porterà a completare tale percorso artistico grazie al gemellaggio con i 600 anni della Chiesa della Collegiata sita a poche centinaia di metri sulla cresta della collina che l’accoglie ove il geniale Masolino Da Panicale affrescò la vita di San Giovan Battista e come in un virtuale passaggio dello scettro dell’arte attraverso i secoli il pubblico potrà ammirare l’unica opere contemporanea del maestro italiano Milo dal titolo “Omaggio alla Vergine delle Rocce”, unico dipinto scelto a livello nazionale per rappresentare tale prezioso evento” riepilogano dal Comune.

La mostra, patrocinata dal Comune di Castiglione Olona e dal Museo della Collegiata, è inserita nel percorso di visita del Museo Branda Castiglioni e visitabile fino a domenica 9 gennaio.

