Coppia litiga in strada a Venegono, fanno da pacieri i carabinieri di Saronno

VENEGONO SUPERIORE – Intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno in via Garibaldi a Venegono Superiore: al 112 era stata segnalata la presenza di una coppia che stava litigando. Al loro arrivo i militari dell’Arma hanno fatto da pacieri, ed è stata fatta arrivare anche una ambulanza della Croce rossa che ha quindi trasportato all’ospedale di Circolo di Varese la donna, di 33 anni, per accertamenti; le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

La calma è stata riportata rapidamente, ed i carabinieri hanno avviato accertamenti per stabilire con precisione l’accaduto.

Ieri alle 11 intervento dell’ambulanza della Croce rossa in via Monte Nero sempre a Venegono Superiore dove è stata soccorsa una pensionata del posto, di 77 anni, vittima di una caduta accidentale: le sue condizioni non sono comunque apparse allarmanti; è stata trasportata con l’autolettiga al “Galmarini”, l’ospedale di Tradate, per essere medicata e tutti gli accertamenti clinici del caso.

(foto archivio)

10122021