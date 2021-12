x

SARONNO/SARONNESE – Tanti appuntamenti dal sapore natalizio, dagli spettacoli a tema, ai mercatini fino al classico coro con le canzoni della tradizione.

Venerdì 10 dicembre

SARONNO – Alle 21, alla chiesa Regina Pacis di via Roma, il coro della comunità pastorale presenta “Riflessioni e canti di Natale”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento di posti disponibili.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio va in scena “Boomerang – gli illusionisti della danza” regia e coreografie di Cristiano Fagioli. Info al sito www.teatrogiudittapasta.it.

SARONNO – Alle 21, nella cornice storica della sala del Bovindo a villa Gianetti in via Roma, il gruppo storico Sant’Antoni da Saronno presenta il libro “I Ball da Stalla” racconti popolari in dialetto di Vittorio Pini. Il ricavato della vendita del libro è a sostegno degli eventi della festa di Sant’Antonio e a mantenimento della chiesetta, info www.santantoniodisaronno.it.

Sabato 11 dicembre

SOLARO – Alle 11, nella sala “Angelo Nobile” in via Mazzini 60, incontro “Nati per leggere” letture per bambini dai 3 ai 6 anni. Info al numero 0296984430.

SARONNO – Alle 14.30, al parco giochi di via Amendola, spettacolo per bambini “Nataleggiamo on the road”. In caso di maltempo lo spettacolo verrà organizzato al centro di aggregazione giovanile Tam Tam di via Avogrado 11 a Saronno. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Alle 15.30, alla biblioteca civica di viale Santuario, va in scena lo spettacolo per bambini “Un Natale galattico”. Informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Dalle 16 alle 20, al museo della ceramica G. Gianetti di via Carcano, “Dripping Christmas time”: laboratori di decorazione per grandi e piccoli. Maggiori informazioni all’e-mail [email protected].

ROVELLASCA – Alle 20.30, nello spazio santa Marta di piazza Risorgimento, torneo di “Burraco di Natale. Informazioni al sito www.comune.rovellasca.co.it.

SARONNO – Alle 21, alla chiesa Sacra Famiglia di piazza Prealpi, concerto con il “Coro Shekinah” in occasione dei 25 anni della “Comunità sorelle del Signore”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

GERENZANO – Alle 21, al teatro san Filippo Neri, l’assessorato alla cultura propone lo spettacolo “Christmas Violin” con la violinista Saule Kilaite, con le sul palco le ballerine Lidia Bonacina e Manuela Conti. Ingresso con mascherina e green pass, informazioni al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro san Giuseppe di via Dante, va in scena la commedia brillante “Matrimonio con il morto” della compagnia Paolo Ferrari. Informazioni al sito internet www.teatrorovello.it.

TURATE – Alle 21, all’auditorium sala polifunzionale in via Galilei angolo via Cadorna, va in scena lo spettacolo “Così lontano così vicino” della compagnia Mumble Teatro. Per informazioni si può consultare il sito internet www.glieccentricidadaro.com.

LIMBIATE – Alle 21, nell’antica chiesa di piazza Solari, concerto “Gospel di Natale” con il coro “Limbiate Gospel”. Ingresso libero con green pass ed informazioni al sito www.comune.limbiate.mb.it.

CISLAGO – Alle 21, all’auditorium “L’Angolo dell’arte” di via Stazione, va in scena lo spettacolo di cabaret “Ritorniamo a ridere” proposto dall’associazione “Laboratorio delle idee”. Informazioni al sito www.comune.cislago.va.it.

Sabato 11 e domenica 12 Dicembre

LAZZATE – Dalle 11 alle 19, nel centro storico del paese, verrà organizzato il mercatino “Natale nel borgo”: animazione, bancarelle con prodotti natalizi e recital domenica alle 15.30 in piazza Giovanni XXIII con Andrea Zaupa, cantante d’opera. Info al sito www.lazzate.com.

Domenica 12 dicembre

RESCALDINA – In piazza don Arioli (loc.Rescalda) la parrocchia di santa Maria Assunta propone il “Mercatino di Natale in piazza” a sostegno dei progetti per la parrocchia di Mavanga in Tanzania. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.rescaldina.mi.it.

SOLARO – Ritrovo alle 10 a villa Borromeo in via Giuseppe Mazzini 60, dove si svolgerà la manifestazione sportiva “Babbo Run” di 6 km e baby percorso. Per informazioni numero 0296984470.

CERIANO LAGHETTO – Dalle 10, per le vie e le piazze del centro storico, l’amministrazione comunale propone: mercatini di Natale, concerti natalizi, la pista di pattinaggio su ghiaccio, mostre artistiche, spettacoli per piccoli e grandi e punti ristoro. Info al sito internet www.ceriano-laghetto.org.

SARONNO – Alle 14.30, nella chiesetta di sant’Antonio, l’ufficio cultura del comune presenta “L’incanto del Natale a Saronno” spettacolo per famiglie a cura del coro “InCanto”. In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’oratorio della Sacra Famiglia in viale Prealpi 17, informazioni al sito internet www.santantoniodisaronno.it.

COGLIATE – Alle 15, alla chiesa parrocchiale san Giuseppe, il corpo musicale Giuseppe Verdi presenta il “Concerto di Natale. Info al sito www.comune.cogliate.mb.it.

SARONNO – Alle 15 e alle 15.30, tornano le visite guidate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Le guide volontarie del Santuario saranno a disposizione per illustrare la sua storia e i suoi capolavori. Info al numero 029603027, e-mail [email protected].

SARONNO – Alle 15.30, nella centrale villa Gianetti di via Roma, inaugurazione della mostra e concerto conferenza “Pipelink cornamuse dal mondo”. La mostra rimarrà aperta fino al 19 dicembre. Orari sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Alle 16, all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario 15, l’associazione Paolo Maruti onlus propone l’evento “Ambrogio, il patrono di Milano (e di tutti) a cura dello scrittore Luca Frigerio. Informazioni al sito internet www.associazionemaruti.it.

GERENZANO – Alle 17, per le vie del centro storico, “Festa di Natale” con mercatini, laboratori per bambini, esibizione delle majorettes e animazione con il corpo musicale coro dei bambini della scuola d’infanzia “Ing. Riccardo Colombo”. Info al sito internet www.comune.gerenzano.va.it.