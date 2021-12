x

Si è svolta oggi al Consorzio Desio Brianza, in accordo con il Ministero del Lavoro, la conferenza stampa “Racconti di cittadinanza”, per comunicare, anche attraverso dei video, alcuni dei progetti di inclusione sociale che hanno coinvolto i cittadini della Brianza e che hanno visto Gelsia Ambiente come uno dei partner attivi nell’inserimento lavorativo di persone fragili.

La collaborazione ormai quinquennale con CoDeBri ha permesso infatti a Gelsia Ambiente di entrare attivamente nella rete, ospitando, solo negli ultimi tre anni, (2019-2021) 21 tirocini (nell’operatività e negli uffici), 13 contratti di somministrazione e prevedendo poi il consolidamento definitivo in caso di apertura delle posizioni e relativo superamento dell’iter di selezione.

La Società, da sempre attenta ai temi sociali, ha voluto negli anni credere in questo progetto creando opportunità reali e favorendo quindi l’inserimento/reinserimento nel mondo lavorativo di quelle persone con particolari vulnerabilità e fragilità che nel tempo si sono rivelate risorse preziose per l’azienda stessa.

Il progetto si inserisce all’interno del supporto al territorio realizzato da AEB.

