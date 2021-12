x

GERENZANO – Il debutto con tanti elfi e proposte per i più piccoli è arrivato l’8 dicembre in tempo per lo shopping di Natale.

Da qualche giorno in via Clerici negli storici e conosciutissimi Grandi Magazzini Bossi ha aperto Iperbimbo un unico centro specializzato per la prima infanzia. L’assortimento spazia dall’alimentare al pannolino, cosmesi per la mamma e per il bimbo, abbigliamento e premaman, accessori, calze, scarpe, intimo, giocattolo, piccola puericultura, arredamento per la cameretta nonchè tutto per il passeggio.

Una novità di cui si è parlato molto tra le mamme e i papà del Saronnese che hanno colto la novità come un occasione per i regali di natali magari approfittando delle offerte.

