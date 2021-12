x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fratelli d’Italia sulla candidatura di Gianpietro Guaglianone, consigliere comunale di Saronno, alle elezioni provinciali.

Fratelli d’Italia presenta una lista alle elezioni provinciali. Per la prima volta Fratelli d’Italia si presenterà per le elezioni provinciali varesine. Anche grazie alla crescita del partito di Giorgia Meloni in provincia di Varese Fratelli d’Italia sarà presente con i propri candidati alle elezioni del prossimo 18 dicembre.

In particolare scenderà in campo per diventare consigliere provinciale il “nostro” Gianpietro Guaglianone detto Gp. Consigliere comunale e già assessore allo Sport e all’ambiente, Guaglianone correrà per portare le istanze di Saronno e dell’intero comprensorio a palazzo Villa Recalcati. Sempre con il nostro stile.

