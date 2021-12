La neve non ferma il taglio del nastro: inaugurato nuovo posteggio a Ceriano Laghetto

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CERIANO LAGHETTO – “Apre oggi al pubblico il nuovo parcheggio di via De Amicis, con oltre 20 posti auto, a ridosso del centro storico. Sarà molto utile sia per accedere alle attività commerciali e di servizi del centro che in occasione di eventi e manifestazioni! A partire dalla imminente, dodicesima edizione di “Aspettando Natale”. Aspettiamo tutti i cittadini!” Così il gruppo di maggioranza a Ceriano Laghetto, la Lista Dante, riguardo al taglio del nastro della nuova area di sosta.

Con ingresso e uscita in via De Amicis, il parcheggio si trova a meno di 2 minuti a piedi dalla piazza Diaz, che aumenta dunque la disponibilità complessiva dei posti auto per il centro, favorendo le attività commerciali. Si tratta di un intervento che rientra nella convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale con la parrocchia San Vittore lo scorso autunno, attraverso la quale è stato realizzato anche l’intervento di sistemazione di piazza San Vittore. Per il nuovo parcheggio pubblico, sempre utilizzabile, che h una superficie in calcestre stabilizzato, l’investimento è di circa 40 mila euro.

(foto: il sindaco Roberto Crippa nella nuova area di parcheggio)

