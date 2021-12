x



ORIGGIO – Auto aperta ed a soqquadro, è successo ancora nel parcheggio pubblico di via Repubblica, l’altra notte, ed ora i cittadini chiedono al Comune di intervenire: l’ulluminazione appare decisamente carente, la richiesta è quella di migliorarla, come deterrente nei confronti di eventuali malintenzionati.

Intanto è già capitato diverse volte, negli ultimi tempi, che le automobili parcheggiate nell’area pubblica, soprattutto da parte di chi abita nelle vicinanze, siano state “visitate” dai ladruncoli, che si sono lasciati alle spalle alcuni danni alle serrature e che hanno cercato monetine o altri oggetti lasciati negli abitacoli. A Origgio c’è un sistema di videosorveglianza dell’ultima generazione collegato alla centrale operativa della polizia locale, l’impianto potrebbe ora rivelarsi utile per rintracciare i responsabili, al riguardo sono in corso gli accertamenti del caso.

(foto archivio: una vettura “visitata” dai ladri. Per trovare i responsabili delle incursioni in via Repubblica a Origgio forse si riveleranno utili le immagini della videosorveglianza)

