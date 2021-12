x

SARONNO – “Il Distretto urbano del Commercio di Saronno, Confcommercio Ascom Saronno e l’Amministrazione comunale hanno saputo solamente nel giorno stesso di installazione garantito, ovvero l’8 dicembre, dal fornitore incaricato che, a causa di una impossibilità sanitaria dovuto al covid, le squadre di montaggio avrebbero ritardato il posizionamento dei filari luminosi in città oltre la metà del mese”. Così una nota emessa poco fa dal Comune.

“Non potendo accettare tale rimando nell’installazione, ci si è impegnati economicamente a sostenere e realizzare il progetto hanno solertemente provveduto in seduta stante a cercare un nuovo fornitore il quale ha garantito l’installazione da subito ed entro lunedì sera. L’installazione delle luminarie non subirà variazioni territoriali di copertura come da progetto iniziale”.

