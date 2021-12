x

SARONNO – Con l’approssimarsi delle festività natalizie, l’associazione “Sulle Orme di Maria Lattuada” che da diversi anni prende parte al mercato contadino di Saronno, promuove l’iniziativa “Il Mercato Contadino di Saronno in cammino verso il Natale” ‘El Mercaa dei Paisan de Saronn ‘l camina incontra ‘l Natal”.

L’iniziativa, un misto tra simpatia e solidarietà, goliardia e condivisione ha come scopo il coinvolgimento dei produttori/contadini e dei clienti del mercato che simbolicamente si porranno in cammino verso il Natale. Naturalmente nel pieno rispetto delle normative Covid e delle precauzioni per evitare qualsiasi contagio.

Concretamente nei due sabati del 11 e 18 dicembre, al centro del mercato contadino, in piazza del Mercato, si raduneranno un insieme di “personaggini”, che rappresentano i produttori/contadini del Mercato.

I clienti potranno quindi apprezzare alcune peculiarità più o meno nascoste dei produttori che … ma non vogliamo dire di più per non togliere la sorpresa, soprattutto ai più piccoli. Peraltro chi è passato in piazza del Mercato tra le 10 e le 12 del 4 dicembre ha già potuto vedere con i propri occhi un’anteprima dell’iniziativa.

Accanto alla voglia di simpatia e condivisione ci sarà anche una appendice benefica che sarà spiegata in loco. “Vi aspettiamo numerosi sia per vedere con i vostri occhi cosa succederà ma soprattutto per conoscere, chi non ne ha mai avuto occasione, la bontà, genuinità e sostenibilità dei prodotti del mercato contadino”.

