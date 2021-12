x

SARONNO – Si terrà venerdì 17 dicembre alle 21 all’auditorium Aldo Moro (Pre)vieni, la serata sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Chiaro l’obiettivo dell’appuntamento eplicitato anche dal sottotitolo della serata “tutto quello che devi sapere per un rapporto sicuro ma che non ti hanno mai detto”.

L’evento è organizzato da Origami con la collaborazione di Croce Rossa Italia e Arcigay Varese con il patrocinio del Comune di Saronno.

Saranno ovviamente garantite le norme anticovid quindi l’appuntamento è ad ingresso libero ma con l’obbligo di Green pass e mascherina.

Origami è un giovane collettivo eterogeneo saronnese, che nasce dalla necessità di dare una risposta ad un territorio bisognoso di avere un punto di riferimento per le comunità marginalizzate, come quella Lgbtqia+ (lesbiche, gay, bisessuali+, trans*, queer, intersessuali, asessuali e tanto altro).

