x

x

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA / LIMBIATE – Ciclista investito oggi alle 17.30 alla rotonda che si trova all’incrocio fra via Varese e viale Lombardia alla periferia di Saronno. Ad avere bisogno di cure mediche un ragazzo di 26 anni. Sul posto oltre ai carabinieri, una ambulanza della Croce azzurra che lo ha trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è grave.

A Caronno Pertusella oggi alle 12.10 incidente stradale in via Damiano Chiesa, all’incrocio con corso Italia: si sono scontrate due automobili, una donna di 50 anni è stata medicata sul posto dall’ambulanza del Sos Uboldo subito accorsa. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale caronnese.

A Limbiate oggi alle 8.30 pedone investito in viale Piave: una donna di 58 anni è stata soccorsa da una ambulanza della Croce viola, ed è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è apparsa in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi del sinistro anche la polizia locale.

10122021