SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito ai parcheggi nel periodo natalizio.

Per migliorare l’offerta della sosta verso il centro cittadino nei weekend dedicati agli acquisti natalizi, l’Amministrazione saronnese ha approvato un piano parcheggi che amplia l’offerta di posti auto liberi sul territorio comunale.



Nelle giornate di domenica 12 e 19 dicembre, ma anche 2 e 9 gennaio, la sosta sarà libera (senza quindi il pagamento usuale) nei parcheggi di via 1° Maggio e piazza Saragat, che contano rispettivamente 163 e 193 stalli. Questi posti a sosta libera vanno ad aggiungersi agli altri due pubblici di piazza Mercato e di via Ferrari, sul retro della stazione FNM, che hanno una capienza di 165 e 85 posti auto.



Non dimentichiamo poi che nelle zone più centrali del territorio sono disponibili molte altre tipologie di posti auto pubblici – disco orario, libero, pagamento su strada (eccetto festivi) e ZTL – nonché che esiste anche un silos privato a pagamento in via Milano. Tutto questo per un totale di 5497 posti auto.