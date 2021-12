x

SARONNO – Incidente questo pomeriggio al complesso commerciale di piazza Libertà dove una donna è caduta dalle scale. Sul posto, erano le 16.15, l’intervento di una ambulanza della Croce rossa, il cui equipaggio ha prestato i primi soccorsi alla malcapitata, una pensionata del posto di 87 anni. La paziente non ha riportato gravi lesioni, ma è stata comunue trasportata all’ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicata e per tutti gli accertamenti medici del caso.

L’arrivo dell’autolettiga e la sua sosta proprio nel cuore del centro storico di Saronno non ha mancato di suscitare una certa curiosità, molti passanti si sono fermati per cercare di capire cosa stesse accadendo. Come detto, d’altronde, le conseguenze per la caduta da parte della ottantasettene sono state fortunatamente lievi.

