Softball, a Rescaldina il mercatino delle scarpe usate

x

x

RESCALDINA – “I Bulls Rescaldina hanno da sempre nel proprio Dna l’idea dello “Zero spreco” e per questo motivo hanno organizzato quest’anno il mercatino delle scarpe da gioco che i ragazzi portano al campo quando il “numero scappa”. Le abbiamo messe in ordine e a disposizione di chi vorrà usarle!” A riferire dell’iniziativa sono i dirigenti del club rescaldinese impegnato nel softball e nel baseball. “Mettendovi nelle scarpe altrui aiuterete con un piccolo gesto il mondo e chissà… magari assorbirete dalle “radici” le qualità di chi le ha indossate prima di voi”. Una iniziativa che ovviamente rappresenta anche una occasione di risparmio per le famiglie dei giovani atleti e delle giovani atlete.

L’iniziativa si è tenuta il 18 dicembre scorso al Campo Bassetti di via Roma, che è anche la “casa” delle Bulls.

(foto archivio: immagine di gruppo per la formazione maggiore delle Bulls Rescaldina, che milita in serie A2)

10122021