TURATE – Venerdì 10 dicembre alle 17.30, al Centro sportivo della frazione Fagnana, si trova in via Fagnana 26, si svolgerà il primo appuntamento del Ciclo di incontri dedicato ai giovani, sulle opportunità di formazione, lavoro e volontariato che vengono offerte dall’Unione europea.

I partecipanti incontreranno esperti di cittadinanza e politiche europee e potranno ascoltare giovani coetanei che racconteranno la loro esperienza e forniranno utili consigli.

Per iscriversi cliccare qui:

https://forms.gle/vFj2qMFvNZJMAULP6

Ingresso gratuito, previo controllo del green pass e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria.

(foto archivio: un precedente evento che si è svolto nello storico palazzo comunale in centro a Turate)

10122021