SARONNO – Ad un mese dalla realizzazione della segnaletica arrivano i primi riscontri dei saronnesi sulla pista ciclabile di via Roma. In particolare pubblichiamo la lettera firmata inviata da un saronnese alla redazione.

“Sono un grande utilizzatore della pista ciclabile di via Roma. A tal proposito desidero commentare i lavori eseguiti dall’amministrazione comunale. Sono davvero stupito come si possa realizzare un progetto così fatto male. In primo luogo è sotto gli occhi di tutti che via Roma dal distributore Eni al centro città ha una pista ciclabile con tre diverse logiche visive che confondono i fruitori ma in ogni caso nessuno si è posto il problema di quanto sia pericolosa”.

Il saronnese entra poi nei dettagli: “La prima questione è quindi: non si può avere un unica pista ciclabile uniforme? Seconda questione. Ad ogni incrocio deve essere evidente agli automobilisti che stanno attraversando una pista ciclabile. Infatti ad ogni intersezione non vi è traccia evidente affichè gli automobilisti che si immettono o eventualmente svoltano a destra si rendano conto che stanno attraversando una pista ciclabile. Coloro che vi transitano rischiano il collo ogni volta. In particolare chi sbuca da via Carugati guarda naturalmente a sinistra (strada a senso unico), peccato che la pista ciclabile è a doppio senso. In terzo luogo, i negozi che si affacciano sulla pista ciclabile dovrebbero avere una transenna (possibilmente esteticamente piacevole) che quantomeno non consenta agli avventori del negozio stesso di lanciarsi sulla pista ciclabile con rischi per loro stessi e per coloro che la percorrono”.

Torna anche il problema della sosta selvaggia: “In ultima analisi non faccio poi commenti di quanti mezzi per la consegna merci siano costretti durante il giorno a parcheggiare sulla pista ciclabile per mancanza di parcheggi. Quindi in tono assolutamente polemico dico che si dovrebbe suggerire all’amministrazione comunale che non si fanno i lavori per fare un dispetto all’amministrazione precedente ma magari si fanno per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Concludo dicendo che i soldi pubblici a mio avviso sono stati spesi molto male e se non si pone rimedio alle irregolarità progettuali che ho evidenziato, prima o poi succederà qualche guaio serio”.

10122021