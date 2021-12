x

SARONNO- L’ Az Robur Saronno, dopo sette vittorie consecutive, vuole continuare la striscia e avrà l’occasione per farlo nella serata di sabato alle 21 in Via Gasparotti a Valceresi, partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C Gold Maschile. La formazione di casa vive un periodo decisamente diverso dai biancoazzurri. È una ghiotta occasione quella che si presenta ai ragazzi di Biffi, per confermarsi sempre più nella parte alta della classifica e lottare per il primo posto.

Giacomo Rimoldi

Classifica: Gallarate, Az Robur Saronno 18 , Busto Arsizio 16,Milanotre,7 Laghi Gazzada 12, Mortara 10 , Nervianese , Opera 8, Valceresi 4, Varese Academy 2

