SARONNO – Il Fbc Saronno ci riprova allo stadio cittadino, il “Colombo Gianetti” di via Biffi: dopo l’incontro di mercoledì col Meda rinviato per il maltempo, e che avrebbe dovuto segnare il ritorno dei biancocelesti sul campo di casa dopo una serie di urgenti sistemaizone del malconcio terreno di gioco, la società ha deciso di fissare sempre allo stadio l’ulteriore impegno casalingo del campionato di Promozione, stavolta contro l’Olimpia di Lavena Ponte Tresa. Fischio d’inizio, se tutto andrà bene, alle 14.30: gli interrogativi sono quelli legati alle reali condizioni del campo dopo la neve, la pioggia ed il gelo degli ultimi giorni. Ci saranno davvero le condizioni per giocare, oppure l’arbitro dichiarerà l’impraticabilità del campo? E’ l’interrogativo che si pongono i tifosi.

Ad aiutare potrebbero essere le condizioni meteorologiche del fine settimana, previsto sole o poche nubi. Per il Saronno un incontro molto importante per il proseguo della stagione, con l’imperativo di vincere per restare al secondo posto della classifica.

11122021