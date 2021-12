x

CERIANO LAGHETTO – Si apre sabato 11 dicembre il ricco calendario di appuntamenti che accompagneranno i cerianesi fino a Natale e oltre, con una serie di iniziative messe a punto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni, gruppi e varie realtà locali. Si comincia sabato pomeriggio con “L’officina degli elfi”, alle ore 16 in biblioteca, laboratorio e merenda per i più piccoli, ingresso su prenotazione. Sempre sabato, alle ore 20,30, in chiesa parrocchiale ci sarà il Concerto di Natale proposto da “La Città Sonora” con Kim Jae hee alla voce, Agostino Barbieri al pianoforte e Elisabetta Daolio al flauto traverso.

Domenica 12 dicembre sarà una giornata davvero ricca di eventi: si comincia alle ore 10 con l’apertura dei Mercatini di Natale in piazza Diaz, piazza Lombardia, via Cadorna, via Carducci, via Mazzini e piazzale Martiri di Odessa. Poco dopo inizierà a circolare il trenino per i più piccoli che attraverserà le vie del paese, mentre sarà sempre aperta anche la pista di pattinaggio. Alle ore 10 in Biblioteca il mini-corso per la realizzazione di un centrotavola natalizio e in Sala consiliare sarà allestita la mostra collettiva di artisti cerianesi e nelle vetrate della biblioteca “Magie di Natale” con opere di Lina Cadei. Novità dell’ultima ora anche la mostra di presepi nella Sala Vetri “Gianfranco Miglio” a cura di Claudio Basilico.

Nel pomeriggio dalle 15,30 in biblioteca la lettura animata “Animated stories- the very hungry caterpillar”, a seguire baby dance in piazza Diaz. In piazza Lombardia sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale e sarà possibile salutare Babbo Natale e salire sulla sua slitta, mentre ci saranno gli zampognari con le nenie natalizie. Alle 15,30 nel Giardinone ci sarà lo spettacolo di magia col Mago Luca, per le vie del centro ci sarà la possibilità di scattare foto con Minnie e Topolino. In piazza Diaz l’intrattenimento sarà a cura dei ragazzi dei corsi civici musicali. Alle 15 l’esibizione di jazzercise, alle 16 esibizione di zumba. Davanti alla biblioteca ci saranno libri in regalo per tutti. Nel Giardinone si potrà ammirare anche una esposizione di auto e alle 16 in sala consiliare “Contaminazioni poetiche” di Rosella De Cicco. Alle 17 in piazza Diaz è prevista la premiazione dei vincitori del concorso “Crea la cartolina di Natale” e a seguire la consegna della benemerenza civica “Anadin d’or”. Sempre dalle 17 per le vie del centro storico l’esibizione con trampoli della magiche farfalle luminose di ghiaccio.

Ricchissima anche l’offerta gastronomica, con piatti per tutti i gusti nei diversi punti di distribuzione, tra piazza e locali del centro: dal merluzzo in umido a polenta e asino, dalla trippa al salame cotto, all’immancabile panettone, dal punch alla cioccolata, al torrone alle caldarroste.

“Con questo fine settimana, a Ceriano si entra ufficialmente nell’atmosfera natalizia grazie ad una serie di iniziative organizzate per vivere insieme questi momenti di festa – dichiara l’assessore comunale alla Cultura e tempo libero, Romana Campi – E’ l’inizio di un programma particolarmente ricco che proseguirà anche nella settimana a ridosso del Natale e poi ancora la notte della Vigilia e il giorno dell’Epifania. Grazie alla collaborazione di diverse associazioni, gruppi e singoli volontari, siamo riusciti a mettere a punto un bel cartellone di eventi ed attrazioni per tutti i gusti, per ritrovare la voglia di scendere in strada e riempire le nostre strade, sempre nel rispetto delle prescrizioni”.

