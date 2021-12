x

LOMAZZO – Molti gli eventi a Lomazzoi di avvicinamento al Natale, con la “regia” dell’Amministrazione civica. Oggi 11 dicembre alle 15.30 Snella ala Garibaldi, in collaborazione con la biblioteca, lettura animata con Susanna e laboratorio natalizio con materiali di riciclo a cura dell’Associazione Roba dell’altro mondo. Ingresso gratuito su registrazione su: bit.ly/letturelomazzo2021

Domenica 12 dicembre, Brolo San Vito, dalle 10 alle 17.45 il Grande villaggio di Babbo Natale con casa, laboratori, postazioni artigianali e giochi di una volta, per tutto il giorno: ci saranno stand natalizi delle associazioni, leccornie degli Alpini con vin brûlé e cioccolata calda. Alle 10 le note natalizie del corpo musicale “Puccini” per le vie principali della città ed alle 15 “A passeggio con i Babbi Natale” a cura di Lomazzo Giovani.

Sabato 18 dicembre, Brolo San Vito, alle 15.30 Croce rossa ed associazione radioamatori presentano: “Aspettando Babbo Natale”, attività di animazione in piazza per tutti i bambini con collegamento radio con Babbo Natale, il Gruppo Alpini Lomazzo offrirà panettone e vin brûlé.

Domenica 19 dicembre, Brolo San Vito, dalle 10 alle 17.45 animazione in piazza con Croce rossa italiana, truccabimbi e tanti giochi, poi le dolcezze del Natale con gli Alpini e “Roba dell’altro mondo”: cioccolata calda, tisane e vin brulè tutto il giorno. Alle 10.30 Natale in danza e allegria con Just Dance e Associazione Passaparola; alle 15 alla chiesa di San Vito eevazione spirituale della Schola Cantorum, alle 16.30 l’Associazione rievocazione storica propone la musica delle zampogne che accompagnerà il “cammino di luce” e ci sarà anche presepe vivente, che si comporrà sul sagrato della chiesa di San Vito. Alle 17 spettacolare arrivo di Babbo Natale costellato dagli artisti delle Officine dell’arte di Lomazzo.

