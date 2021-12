x

SARONNO – Dopo tanta attesa e tante polemiche è iniziata l’installazione delle luminarie in città. Stamattina i saronnesi hanno trovato gli operai al lavoro con le piattaforme aeree per posizionare le decorazioni luminose che finalmente porteranno l’atmosfera di natale in città.

Al momento la città degli amaretti è l’unica del comprensorio senza luci a creare l’atmosfera natalizia. Le polemiche sono iniziate a fine nocembre quando tutto il saronnese ha acceso le luminarie in contemporanea mentre nella città degli amaretti non c’era neanche l’albero di Natale. In piazza Libertà l’abete è arrivato la prima settimana di dicembre e martedì sono arrivate le luci. Niente da fare però per le luminare che nei progetti dell’Amministrazione avrebbero dovuto illuminare centro e periferia. A chiarire l’accaduto con una nota proprio il comune. “Il Distretto urbano del Commercio di Saronno, Confcommercio Ascom Saronno e l’Amministrazione comunale hanno saputo solamente nel giorno stesso di installazione garantito, ovvero l’8 dicembre, dal fornitore incaricato che, a causa di una impossibilità sanitaria dovuto al covid, le squadre di montaggio avrebbero ritardato il posizionamento dei filari luminosi in città oltre la metà del mese”.

Si è cercato di correre ai ripari: “Abbiamo solertemente provveduto a cercare un nuovo fornitore il quale ha garantito l’installazione da subito ed entro lunedì sera. L’installazione delle luminarie non subirà variazioni territoriali di copertura come da progetto iniziale”. Weekend con il naso insù per i saronnesi per vedere se le luminarie arriveranno ad accendere il Natale spegnendo le polemiche.