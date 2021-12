x

x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Luca Mantegazza, Movimento 5 stelle Saronno, in merito alla partecipazione in città.

“Dopo oltre un anno in cui l’amministrazione non aveva attivato alcun tipo di percorso partecipativo per i cittadini, finalmente, ad inizio novembre, sono stati annunciati degli incontri settimanali nei diversi quartieri della città per confrontarsi con i residenti.

Gli incontri sono iniziati l’11 novembre e sarebbero dovuti proseguire per le successive 5 settimane. “Sarebbero” perché dei 6 incontri previsti ne sono stati realizzati solo 4, inspiegabilmente, infatti, l’amministrazione la scorsa settimana ha annunciato che gli ultimi 2 eventi, nei quartieri Matteotti e Centro, sono rinviati a data da destinarsi o meglio a quando la situazione sanitaria lo permetterà.

Tutto ciò risulta inspiegabile se pensiamo che attualmente la Lombardia si trova ancora in Zona Bianca così come lo era ai primi di novembre, con l’aumento dei contagi e le ospedalizzazioni sotto controllo e le vaccinazioni che proseguono a ritmo sostenuto. Già così riesce difficile comprendere questa decisione, diviene ancora più difficile nel momento in cui questa amministrazione allo stesso tempo propone e promuove altri incontri ed eventi che raccolgono molte persone in luoghi chiusi.

Mentre gli incontri nei quartieri sono rinviati, lunedì 13 si svolgerà, nella Sala Nevera di Casa Morandi la terza assemblea giovani cittadina alle quale sono invitati diversi ragazzi della città, tra cui candidati alle scorse comunali, operanti nelle associazioni e rappresentanti degli istituti superiori, per confrontarsi su diverse tematiche. Queste assemblee sono promosse dall’assessorato alle politiche giovanili e da diversi consiglieri comunali di maggioranza e di conseguenza dall’amministrazione stessa. Ora, quale sarebbe la differenza tra gli incontri per i quartieri e questo per i giovani? Non si tratta sempre di molte persone riunite in un luogo al chiuso?

Anche perché, occorre sottolineare che queste tipologie di incontri, in un momento in cui il digitale viene fortemente utilizzato per facilitare il confronto e il dibattito, possono essere svolti online, così come accade per esempio per il consiglio comunale che ormai da tempo viene convocato da remoto.

Pochi giorni fa è stato annunciato il programma degli eventi per il Natale 2021, vengono proposte diverse iniziative in ogni quartiere della città. Tutti eventi che dovrebbero tenersi all’aperto, in caso di maltempo però, sono stati pensati dei luoghi al chiuso dove poter comunque festeggiare il Natale. Fin qui la cosa sembra sensata, guardando però all’evento nel quartiere Matteotti, vengono fuori tutte le contraddizioni di questa amministrazione. Com’è possibile che in caso di brutto tempo l’evento si terrà al Centro Tam Tam di via Avogadro? Cioè lo stesso posto in cui si sarebbe dovuto tenere l’incontro di quartiere del Matteotti. Perché la festa di Natale non desta preoccupazioni a livello sanitario e l’incontro tra Giunta e residenti sì? Eppure il luogo è lo stesso…

Sembra che la crisi interna alla maggioranza di queste settimane si rifletta anche in queste situazioni e la confusione appare ormai evidente a tutti, in una giunta che teoricamente dovrebbe governare per altri 4 anni la città.

______________________________________________________________________________________

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn