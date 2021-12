x

SARONNO – Sono stati medicati negli ospedali di Saronno e Busto Arsizio i sette feriti per l’incidente stradale avvenuto ieri sera alle 19.50 in via San Francesco, vicino alla intersezione con via Volta. Nessuno è apparso in pericolo di vita, ed in generale le lesioni riportate sono state piuttosto lievi. Il personale delle due ambulanze giunte sul posto si è preso cura di una ragazza di 20 anni, una di 25 ed una donna di 52 anni; oltre che di un ragazzo di 18 anni, uno di 20 anni, un uomo di 40 anni ed uno di 62 anni. A scontrarsi una vecchia Fiat Punto ed una Honda.

I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dal personale dei carabinieri della Compagnia di Saronno, immediatamente accorsi: ora l’obiettivo è quello di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto: alcune immagini dalla scena del sinistro verificatosi in via San Francesco a Saronno)

