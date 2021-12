x

SARONNO – Annunciati dall’Amministrazione comunale, attesi con molta curiosità dai cittadini, sono arrivati nel pomeriggio di oggi i “cubi artistici” natalizi destinati ad abbellire alcune piazze cittadine. Li stanno collocando, tra l’altro, in piazza Santuario e piazza San Francesco. Riproducono immagini delle opere artistiche del Santuario della Beata vergine saronnese e sono la principale novità del Natale 2021 a Saronno.

Come ricordato nei giorni scorsi dal sindaco Augusto Airoldi “per la prima volta nelle principali piazze di Saronno troveranno posto delle installazioni luminose molto particolari. Si tratta di cubi sulle cui facciate saranno riprodotte immgine artistiche del Santuario, prevalentemente gli angeli della cupola. E’ una realizzazione di un artigiano che collaborano con diversi artisti, e che è molto in Italia per questo tipo di realizzazioni, davvero di alto livello. Se saranno presenti anche a Saronno dobbiamo dire grazie agli sponsor ed a chi ha contribuito a questo progetto come la Foto ottica Fusetti, la comunità pastorale e Tci Saronno che sponsorizza l’iniziativa”.

(foto: i cubi arrivati oggi in piazza San Francesco e piazza Santuario)

