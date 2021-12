x

x

SARONNO – Decine di commenti qualcuno ironico, qualcuno arrabbiato, qualcuno amareggiato, qualcuno più leggero e comprensivo sono arrivati sui social e anche sul Saronno alla nota dell’Amministrazione comunale che annuncia le novità sui parcheggi in vista del Natale.

La principale riguardava il fatto che “nelle giornate di domenica 12 e 19 dicembre, ma anche 2 e 9 gennaio, la sosta sarà libera (senza quindi il pagamento usuale) nei parcheggi di via 1° Maggio e piazza Saragat, che contano rispettivamente 163 e 193 stalli”.

In realtà però come hanno fatto notare molti saronnesi, anche postando immagini dei cartelli dei parcheggi in questione la sosta in queste aree è già gratuita. C’è chi come l’ironico profilo le BimbediFagio ha realizzato un meme ad hoc e chi si è limitato ad esprimere la propria amarezza con sarcasmo e battute. Non sono mancate però le proposte construttive come quella di rendere la sosta gratuita anche il sabato “questo si che sarebbe un regalo”.

________________________________________________________________________________________________

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn