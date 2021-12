x

UBOLDO – Intervento di ambulanza e carabinieri questo pomeriggio all’impianto di tiro a segno “Belvedere” che si trova alla periferia di Uboldo, in via Risorgimento a Cascina Malpaga, dove una persona era rimasta ferita da un proiettile. In base a quanto subito accertato dai militari della Compagnia di Saronno si è trattato di un episodio del tutto accidentale, è partito un colpo maneggiando una pistola,c he era utilizzata a fini “sportivi”.

Il ferito, un uomo di 54 anni, è stato medicato dal personale dell’autolettiga della Croce rosso di Saronno e dell’automedica proveniente da Como: le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, tanto che non si è neppure rivelato necessario il trasporto in ospedale. L’allarme è stato dato alle 14.40.

(foto archivio: l’impianto sportivo del tiro a segno di Uboldo, in occasione di una gara che si era svolta negli anni scorsi, dove questo pomeriggio si è verificato l’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per il diretto interessato)

