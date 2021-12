x

x

SARONNO- Continua la clamorosa striscia dell’Az Robur Saronno, ottava vittoria consecutiva, questa volta ottenuta sul campo di Valceresi.

Una partita a senso unico quella vista nella serata odierna, Biffi ottiene un record storico schierando la squadra più giovane della storia della Robur, composta da ragazzi nati dopo il 2000. Nonostante la poca esperienza messa sul parquet, il talento non è mancato ed è arrivata un altra importante vittoria in ottica campionato,per lottare per il primo posto.

Giacomo Rimoldi

Valceresio: Brotto 2, Fabbrini 0, Cucchi 5, Bianchi 1, Tavasci 0, Corazzon 15, Giglio 4, Dhaoui 0, Tosi 14, Gardelli 0

AZ Robur Saronno: Politi 14, Fabbian 0, Cova 1, Quinti 10, De Capitani 14, Tresso 5, Pellegrini 15, Mariani 5, Motta 2, Banfi