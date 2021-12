x

CERIANO LAGHETTO – Il Ceriano affronta in casa la penultima della classifica, la Bollatese per cercare di stare in scia con il gruppo di testa. La partita inizia con una Bollatese in fiducia che dimostra subito un ottimo gioco il quale mette in difficoltà la squadra di casa, ad ogni modo, al duplice fischio dell’arbitro il match è ancora sullo 0-0.

Nel secondo tempo il Ceriano prova a trovare la rete del vantaggio e ci riesce grazie al proprio n. 10 Campo.

Il Ceriano prova a fare gioco ma la Bollatese è brava a soffocare qualsiasi tentativo della squadra di casa tenendo in mano le redini del gioco per il resto del secondo tempo. Il dominio della Bollatese si traduce prima con il gol del pareggio di Fabbricone e poi con la rete di Riva, valevole per il vantaggio della squadra ospite. La partita termina sull’1-2, risultato che ribalta i pronostici e che rispecchia la grande prestazione messa in campo dalla Bollatese che oggi si è dimostrata semplicemente superiore, ora testa alla prossima giornata contro il Bresso.

Alessio Cattaneo

Ceriano-Bollatese 1-2

CERIANO LAGHETTO: Malventi, De Laurentis, Ponzoni, Meroni, Di Mauro, De Boni, Silvestri, Corti, Pepe, Campo, Ippolito. All. Motta.

BOLLATESE: Ballabio, Taverna, Carluccio, Osti, Ferraro, Fabbricone, Lardera, Biello, Piccinini, Catale, Delgado. All. Monaco.

(foto archivio)

12122021